Общество
14 Февраля 2017 07:16
В конце недели в Беларуси прогнозируют оттепель
За две недели до весны зима начинает сдавать свои позиции. В конце недели в Беларуси прогнозируют оттепель. Сегодня и завтра температура будет около нуля, пройдет небольшой снег. В целом же до конца февраля столбики термометров поднимутся до плюс 7. Заморозков не планируется и к началу марта.
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