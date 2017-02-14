14 Февраля 2017 07:16

За две недели до весны зима начинает сдавать свои позиции. В конце недели в Беларуси прогнозируют оттепель. Сегодня и завтра температура будет около нуля, пройдет небольшой снег. В целом же до конца февраля столбики термометров поднимутся до плюс 7. Заморозков не планируется и к началу марта.