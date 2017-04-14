В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

15 Апреля 2017 15:02

Cвершилось главное событие Великой Субботы - чудо схождения Благодатного огня. Он символизирует Воскресение Иисуса Христа.

Этого ждали сотни миллионов христиан по всему миру, а около 7 тысяч из них стали очевидцами церемонии в храме Гроба Господня. От священного пламени верующие зажгли лампады, чтобы донести огонь в свои дома.

Уже сегодня вечером Благодатный огонь из Иерусалима прибудет в столицу Беларуси. Святыню доставят самолетом в Национальный аэропорт Минск. Путешествие Благодатного огня в нашу республику сопровождают представители белорусского экзархата.