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В Хабаровск прилетел отец троих витебских школьников
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15 Марта 2017 15:12

В Хабаровск прилетел отец троих витебских школьников

В Хабаровск прилетел отец троих витебских школьников, которые ушли из дома 7 марта. Он уже забрал из центра оказания помощи младших подростков. А вот старший сын Руслан продолжил путешествие. По словам представителей МВД России, Катя и Тимур поддались уговорам совершеннолетнего брата поехать во Владивосток и не знали, как далеко находится этот город. Напомним, накануне подростков сняли с поезда в Хабаровске. За неделю дети проделали путь почти в 9 тысяч километров.

  

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