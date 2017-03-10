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В каждом районе Минска появятся новые флористические композиции
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10 Марта 2017 18:45

В каждом районе Минска появятся новые флористические композиции

Улицы украсят два миллиона цветов, фигурные конструкции и подвесные чеши. Восстановят декоративную надпись "Квiтней, Беларусь" на участке проспекта Победителей и на улице Орловской. Панно из растений появится в сквере Старостинская слобода. Это будут мини-копии главных достопримечательностей столицы - Красного костела, Национальной библиотеки, "Минск-Арены".

Высадка цветов начнется в конце мая, когда растениям не будут угрожать заморозки. Ко Дню Победы центр города и памятники украсят ковры из тюльпанов.  

  

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