В каждом районе Минска появятся новые флористические композиции

10 Марта 2017 18:45

Улицы украсят два миллиона цветов, фигурные конструкции и подвесные чеши. Восстановят декоративную надпись "Квiтней, Беларусь" на участке проспекта Победителей и на улице Орловской. Панно из растений появится в сквере Старостинская слобода. Это будут мини-копии главных достопримечательностей столицы - Красного костела, Национальной библиотеки, "Минск-Арены".

Высадка цветов начнется в конце мая, когда растениям не будут угрожать заморозки. Ко Дню Победы центр города и памятники украсят ковры из тюльпанов.