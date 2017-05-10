В Каире будет создан центр трансфера белорусских технологий

11 Мая 2017 12:04

Об этом заявил сегодня председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков во время белорусско-египетского семинара по научно-техническому сотрудничеству. В Минск с двухдневным визитом для детальных переговоров приехала делегация в составе более 10-ти ученых из Египетской академии научных исследований и технологий. Также во время встречи стороны определили перспективные направления сотрудничества. Это беспилотные летательные аппараты, сельхозтехника и биотехнологии.

Владимир Гусаков, Председатель Президиума НАН Беларуси:

"Это продолжение той официальной линии, которая была заложена во время нашего официального визита четыре месяца назад во главе с нашим Президентом в Египет. Их очень интересует очистка воды, переработка мусора. Это ведь курортная зона, чтобы не загрязнялась, мы можем в этом плане помочь. Дальше - переработка сырья и добыча полезных ископаемых, в том числе золота. У нас есть очень мощное оборудование, и мы его предлагаем".

Махмуд Мохаммед Сакром, глава Египетской академии научных исследований и технологий:

"У нас сложились прекрасные дружеские отношения, и белорусская Академия наук, я уверен, - надежный партнер. Эта встреча только укрепит нашу дружбу, а еще это весомый шаг для того, чтобы перейти к практике и уже начать плодотворно сотрудничать".

Напомним, соглашение о научно-техническом сотрудничестве между НАН Беларуси и Египетской академией научных исследований и технологий было подписано в январе этого года во время визита Президента Александра Лукашенко в Каир.