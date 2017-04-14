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14 Апреля 2017 14:00

В кафе с собакой теперь можно

В одно из минских кафе теперь официально можно прийти со своим питомцем. Собаке предложат корм и воду. Кроме того сегодня наклейка Dog Friendly появится на дверях одного из белорусских рекламных агентств. Сейчас идут переговоры с еще десятью заведениями - это станет началом большого культурного и образовательного проекта для любителей собак.

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