В кафе с собакой теперь можно

14 Апреля 2017 14:00

В одно из минских кафе теперь официально можно прийти со своим питомцем. Собаке предложат корм и воду. Кроме того сегодня наклейка Dog Friendly появится на дверях одного из белорусских рекламных агентств. Сейчас идут переговоры с еще десятью заведениями - это станет началом большого культурного и образовательного проекта для любителей собак.