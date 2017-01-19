В историческом центре Минска работают камеры Агентства теленовостей

19 Января 2017 19:06

Весь православный мир сегодня отмечает Крещение Господне. В эти минуты в историческом центре Минска работает камера Агентства теленовостей, и у нас есть возможность посмотреть, что происходит возле главного православного храма в режиме реального времени. Верующие направляются в Свято-Духов кафедральный собор за освященной водой. На площадке установлены специальные краны. Традиционно в белорусской столице наибольшее количество верующих на Крещение приходит именно в Свято-Духов кафедральный собор и Петропавловскую церковь. Чтобы избежать столпотворения, возле церквей дежурят милиция и бригады скорой медпомощи.