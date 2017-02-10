В Иране отметили 38-ую годовщину победы Исламской революции

11 Февраля 2017 12:01

Накануне в Тегеране сотни тысяч человек пришли на площадь Азади, чтобы принять участие в праздничных манифестациях и шествиях. С национальным праздником Президента Ирана Хасана Роухани и народ этой страны поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил убеждение, что наращивание торгово-экономического сотрудничества и реализация взаимовыгодных совместных проектов полностью соответствуют интересам двух стран и будут способствовать дальнейшему укреплению связей между народами Беларуси и Ирана.

В Минске по случаю праздника новый посол Исламской Республики Иран в Беларуси Мостафа Овейси провел прием. Он прибыл в нашу страну менее недели назад и заверил, что приложит максимум усилий для дальнейшего расширения и укрепления двустороннего сотрудничества во всех отраслях.

Мостафа Овейси, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Беларуси:

"Дипломатические отношения между Беларусью и Ираном установились около 20 лет назад. С каждым годом сотрудничество между странами только улучшается. Мы работаем по всем направлениям. В первую очередь это политика, экономика и культура".

Торжественный прием в здании посольства Ирана в Беларуси посетили представители дипломатического корпуса и представители правительства нашей страны. Министр промышленности Беларуси Виталий Вовк в ходе торжества заявил, что наша страна расценивает сотрудничество с Ираном как одно из важнейших направлений внешней политики.