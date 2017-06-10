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В Интернете набирает популярность видеоролик о спасении утиной семьи в центре Витебска
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12 Июня 2017 15:14

В Интернете набирает популярность видеоролик о спасении утиной семьи в центре Витебска

На любительской съемке видно, как мама утка переводила своих детей через дорогу, но малышам оказалось не под силу подняться на высокий бордюр. Некоторые из них провалились в канализационный слив. Первой на помощь пернатым пришла водитель троллейбуса. Женщина вышла из салона и помогла маленьким утятам преодолеть препятствие. Вскоре к спасательной операции подключились неравнодушные прохожие.

До ближайшего ручья утиное семейство добралось благополучно. Видеоролик о спасательной операции уже просмотрели более 40 тысяч раз. 

  

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