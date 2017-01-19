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В Интернете набирает популярность имиджевый видеоролик МЧС Беларуси
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19 Января 2017 12:18

В Интернете набирает популярность имиджевый видеоролик МЧС Беларуси

С Днем спасателя работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям поздравил Президент Александр Лукашенко. Отечественная служба спасения располагает высококвалифицированными кадрами и современной техникой. Сегодня белорусские спасатели не только помогают своим соотечественникам, но могут при необходимости выехать практически в любую точку мира.

Тем временем в Интернете набирает популярность имиджевый видеоролик МЧС Беларуси. Видео суммарно набрало с начала этого дня около 50 000 просмотров. В минутном ролике под названием "Прожить одну жизнь - спасти тысячу" можно увидеть, как спасатели помогают людям, попавшим в беду. Сотрудники МЧС Беларуси перевозят на вертолетах тяжелораненых, спасают тонущих, тушат пожары и вытаскивают людей из-под обломков зданий.

  

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