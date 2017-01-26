В громком деле Борисовгаза поставлена точка

26 Января 2017 21:23

В громком деле сегодня поставлена точка. 4 года колонии поселения получили два слесаря Борисовгаза. Они признаны виновными в причинении смерти по неосторожности. Напомним, в январе прошлого года от угарного газа в собственных квартирах погибли две семьи - пожилая пара и родители с двумя детьми. Всего - 6 человек. Следствие по этому делу шло около года. Обвиняемые так и не признали свою вину. Из зала суда -

Это Алексей Лукаш. По версии следствия, он вместе с другим слесарем 4-го разряда Александром Чистяковым выезжали на ремонт в многоэтажку за месяц до борисовской трагедии. Алексей - 22 декабря 2015 года, а Александр - 23 декабря на повторный вызов. Однако газовщики не нашли неисправностей в работе газовой колонки, которая 27 января унесла жизнь 6-х человек: пожилой пары и родителей с двумя детьми. Проблемы с оборудованием были в квартире, где жила семья из четырех человек.

Игорь Иванов, адвокат Минской областной коллегии адвокатов: "Если нет дымохода и нет вентиляции, то какая разница, какое количество угарного газа выделяется, так в чем причина и в чем следствие? Угарный газ - это следствие, а вентиляция и дымоход это причина. Мы не можем нести ответственность за следствие, мы должны нести ее за причины, а причина не в нас".

Расследование этого уголовного дела растянулось почти на год, еще месяц длился суд. И вот, изучив все материалы, фемида выносит свой вердикт. И Алексей Лукаш, и Александр Чистяков признаны виновными в причинении смерти по неосторожности. Кстати, последний на оглашение вердикта не явился. Обоих обвиняемых суд приговорил к 4 годам лишения свободы.

Алексей Кутас, гособвинитель: "Сторона гособвинения запрашивала признать обвиняемых виновными в причинении смерти по неосторожности 6 лицам и назначит наказание в виде лишения свободы с отбыванием срока в колонии поселения. То есть, наказание, которое было предложено стороной обвинения, назначено аналогично приговору суда Борисовского района".

Понятно, что погибших родственников уже не вернуть, поэтому моральный ущерб деньгами сложно измерить, но тем не менее... Суд постановил Борисовгазу выплатить потерпевшей стороне моральный ущерб - от 15 до 30 тысяч рублей. Стоит сказать, что гособвинение запрашивало еще больше, однако представитель Миноблгаза считает и этот приговор необъективным.

Сергей Курашевич, главный инженер УП "Минскоблгаз": "Мы считаем, что этот приговор несправедлив, мы считаем, что следственные действия были проведены не полностью. Наше мнение: основная причина - нерабочая система дымоудаления и вентиляции".

По словам главного инженера Минскоблгаза, аналогичные нарушения с газовым оборудованием в доме, где случилась трагедия, фиксируются и по сей день. В частности, 23 ноября прошлого года в одной из квартир произошла утечка угарного газа. Благо, никто не пострадал. Все это говорит лишь об одном, что самое время специализированым службам договориться между собой и выработать общий алгоритм действий. К примеру, подготовить законопроект, который бы определял, в каких случаях необходима установка в квартирах анализаторов утечки природного и бытового газа.

Предполагаемые виновники борисовской трагедии осуждены, но открытым остается еще один вопрос: смогут ли газовщики, коммунальники и другие специализированные службы сделать вывод из этой печальной истории.