12 Июня 2017 15:09

Фигурно провести многотонный самосвал по площадке, заехать на эстакаду и загрузить мусорный контейнер, не просыпав груз. В Гродно впервые выбрали лучшего водителя мусоровоза. Кроме практической части на автодроме, участников проверили на знание ПДД.

Александр Потапович, главный инженер спецавтохозяйства г. Гродно: "Конкурс владения загрузкой, выгрузкой мусорных баков, которые стоят на контейнерных площадках, владение манипулятором. Т.е. правильность выполнения операций, плавность постановки, чтобы не высыпался мусор, чтобы не ломались бачки. Т.е. профессиональные качества не как водителя, а как специалиста по загрузке, выгрузке мусора".

Победителем конкурса стал Дмитрий Вербель из Берестовицкого ЖКХ. Он же вместе со своим коллегой из Гродно представят область на республиканских соревнованиях профессионального мастерства, которые в этом году также проведут впервые.