В Гродно сегодня доставили Вифлеемский огонь

21 Декабря 2016 21:14

По давней традиции в преддверии Рождества священное пламя расходится по церковным приходам всего мира.

В Беларусь лампаду из Вифлеема передали на польской границе. В гродненском костеле огонь будет находиться до 6 января. Все это время зажечь Вифлеемскую свечу может каждый желающий независимо от конфессии.

В Беларусь огонь из Вифлеема прибывает уже в 17-й раз. Самой традиции - 30 лет. При этом маршрут Вифлеемского света постоянен.

Из Австрии огонь передают в Германию, Словакию, затем в Польшу, Беларусь, Украину, Россию. И даже с континента на континент.