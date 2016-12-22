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В Гродно сегодня доставили Вифлеемский огонь
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21 Декабря 2016 21:14

В Гродно сегодня доставили Вифлеемский огонь

По давней традиции  в преддверии Рождества  священное пламя расходится по церковным приходам всего мира.

В Беларусь лампаду из Вифлеема  передали на польской границе. В гродненском костеле  огонь будет находиться до 6 января. Все это время зажечь Вифлеемскую свечу  может каждый желающий  независимо от конфессии.

В Беларусь огонь из Вифлеема прибывает уже в 17-й раз. Самой традиции - 30 лет. При этом  маршрут Вифлеемского света  постоянен.

Из Австрии  огонь передают в Германию, Словакию, затем в Польшу, Беларусь, Украину, Россию. И даже с континента на континент.

 

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