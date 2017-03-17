В Гродно прошел республиканский семинар по идеологической и воспитательной работе

17 Марта 2017 15:10

Дойти до каждого человека - обязанность местных властей, а их главная задача - помочь решить вопросы граждан, чтобы недовольных не осталось. Такое мнение сегодня в Гродно на республиканском семинаре по идеологической и воспитательной работе высказал первый замглавы Администрации Президента Максим Рыженков. Также, комментируя ситуацию и общественное обсуждение Декрета №3, он отметил, что сейчас представители власти должны быть максимально близки людям и помогать, в том числе создавая условия для трудоустройства.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси: "Надо уже стараться идти к людям, потому что уже, наверное, какой-то промежуток времени мы забыли о том, что главная ценность в нашей стране - это тот рабочий человек, который создает как материальные, так и духовные блага нашего государства".

Сегодня же в Гродно эксперты обсудили и новые форматы воспитательной и идеологической работы. Говорили о том, что молодежь не должна самостоятельно решать свои проблемы и тем более искать спасение в онлайн-среде. Особенно учитывая тот факт, что все чаще в Интернете появляются сообщества, склоняющие подростков к суициду.

Игорь Карпенко, Министр образования Беларуси: "Сегодня и школа, и система образования, и родители должны объединить усилия для того, чтобы ребенок понимал, что со своими проблемами он может прийти к родителям в первую очередь, в школу к педагогу и решить эти проблемы, а не замыкаться в себе, уходить в какие-то социальные сети, тем более подвергаться своеобразному информационному насилию, которое происходит в Интернете".

Семинар, посвященный поиску новых путей в работе белорусской системы образования, продолжится и завтра. Среди участников - ректоры ведущих университетов страны, представители Минобразования, ученые, педагоги, а также активисты молодежных организаций. Пройдут выездные презентации в школах, гимназиях и университетах Гродно.