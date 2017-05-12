В Гродно ко Дню семьи прошел парад колясок

12 Мая 2017 19:06

Пиратский корабль, воздушный шар братьев Монгольфье, огромная чашка кофе и даже почтовая посылка: таких "тюнингованных" прогулочных средств набралось больше 30. У каждого - свой уникальный дизайн и даже сюжетная линия. Мамы и папы прокатили своих чад через весь центр Гродно в сопровождении духового оркестра и удивленных горожан.

Некоторые родители полностью погрузились в образ и участвовали в параде сами в костюмах и гриме. Сегодня же впервые прошло и дефиле детской моды, а также танцевальный флешмоб.