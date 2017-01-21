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В Гродно флешмобом на тюбингах поддержали Международный день объятий
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21 Января 2017 15:10

В Гродно флешмобом на тюбингах поддержали Международный день объятий

Самый массовый спуск со снежной горки и больше сотни обнимающихся горожан. В Гродно необычным флешмобом на тюбингах поддержали международный день объятий. Открытая площадка собрала несколько сотен человек.

Кроме объятий, веселье продолжилось конкурсами – перетягиванием канатов, силовыми соревнованиями и даже танцами.  

  

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