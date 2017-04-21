Общество
22 Апреля 2017 15:06
В Гродненской области на субботник вышли около 340 тысяч человек
Среди них депутаты, представители исполнительной власти и частного бизнеса, а также обычные горожане. В порядок привели дворцово-парковый ансамбль Воловичей в Святске, военные форты Первой мировой, городской сквер с бесплатным Wi-Fi. Высадили тысячи деревьев, установили скамейки.
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