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В Гродненской области на субботник вышли около 340 тысяч человек
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22 Апреля 2017 15:06

В Гродненской области на субботник вышли около 340 тысяч человек

Среди них депутаты, представители исполнительной власти и частного бизнеса, а также обычные горожане. В порядок привели дворцово-парковый ансамбль Воловичей в Святске, военные форты Первой мировой, городской сквер с бесплатным Wi-Fi. Высадили тысячи деревьев, установили скамейки. 

  

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