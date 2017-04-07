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В Гродненской области на акции "Неделя леса" высадили почти 3 с половиной миллиона саженцев
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8 Апреля 2017 15:11

В Гродненской области на акции "Неделя леса" высадили почти 3 с половиной миллиона саженцев

В Гродненской области на акции "Неделя леса" более 7 тысяч человек высадили почти 3 с половиной миллиона саженцев и сеянцев ели, сосны, березы, лиственницы, ольхи и дуба. Акция прошла во всех районах региона. В ней участвовали школьники, депутаты, спортсмены, руководители предприятий и представители исполнительной власти. Они постарались восстановить лесные массивы, которые пострадали после ураганов летом прошлого года. Молодой лес высадили и на территории парка Августовский канал.

Всего планируется посадить около 8 тысяч гектаров новых лесов.

  

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