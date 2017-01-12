В Городокском районе сегодня развернулась операция по спасению рысенка

10 Января 2017 19:15

Маленькая лесная кошка – травмированная и обессиленная - прибилась к подворью. Первую помощь ей оказала хозяйка. Сейчас за жизнь животного, которое занесено в Красную книгу, борются в витебском зоопарке. Ольга Масловская о неравнодушии, которое с морозами становится крепче.

Гостя на подворье Людмила Короткая обнаружила утром. В темноте сразу не поняла - то ли собака, то ли кот соседский. По кисточкам на ушах узнала краснокнижного хищника. Только от дикого нрава животного почти ничего не осталось.

По размерам определили - это еще котенок. Он практически не мог передвигаться, а значит, скорее всего, стал жертвой дороги. Помочь животному взялись в витебском зоопарке. Рыси сделали обезболивающий укол. В областной центр она приехала на заднем сиденье автомобиля.

В зоопарке для лесной кошки выделили самое теплое место. Пока она будет жить в кабинете директора. Здесь очень надеются выходить животное, а вот на благодарность не рассчитывают. Говорят, приручить рысь практически невозможно.

Питье из шприца, укрепляющие уколы. Возможно, понадобиться операция – у кошки сильно повреждена задняя лапа. Пока делать прогнозы здесь не решаются. Мы будем следить за судьбой дикой кошки и обязательно расскажем, какое имя дали ей неравнодушные люди.