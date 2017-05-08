9 Мая 2017 15:04

Широко отмечают годовщину Великой Победы во всех уголках Беларуси. В городе над Бугом по традиции центральной площадкой стала Брестская крепость. Подвиг защитников цитадели, которые приняли на себя первый и самый мощный удар и стойко держали оборону, на века останется в памяти народа. Отдать дань уважения тем, кто не сдавался до последнего вздоха, пришли тысячи людей. О том, как город встречает мирный день 9 Мая, узнаем у Виктории Потони.

День Победы – особенный праздник. И даже пасмурная погода не влияет на настроение людей. Слова благодарности звучат в адрес тех, кто защищал Родину на фронтах и в тылу. В Бресте главные мероприятия по традиции проходят в легендарной цитадели.

Сюда торжественным шествием от центра города в одной колонне проследовали ветераны, военнослужащие Брестского гарнизона, студенты, представители общественных организаций. Всего около 30 тысяч человек. Кадеты пронесли фотографии пограничников 9 заставы, которые стойко сражались с противником в первые дни войны. Портреты тех, кто отвоевал мирное небо, были в руках участников акции "Беларусь помнит!".

Татьяна Капайцева, участница акции "Беларусь помнит!": "Это оба мои дедушки, которые воевали. Имеют награды. Прошли через всю войну, имеют ранения. Для дедушек это был самый светлый праздник в их жизни. Мы всегда его отмечали. Поэтому не прийти сегодня мы просто не можем".

В память о подвиге и мужестве советского солдата к Вечному огню легли венки и живые цветы. Павших защитников Брестской крепости почтили минутой молчания.

Анатолий Егоров, ветеран Великой Отечественной войны: "Очень важно, что действительно о нас помнят и ценят то, что мы совершили. Очень рад, что встречаю этот день. И надеюсь еще в будущем встретить".

В честь 9 Мая по площади Церемониалов торжественным маршем прошли воины Брестского гарнизона.

Сейчас праздник плавно переместился на другие площадки города. Песни победы звучат в городских парках. И уже вечером в небе над Брестской крепостью прогремят 30 праздничных залпов.