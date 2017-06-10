В Гомеле выбрали автосеньориту

12 Июня 2017 15:10

На суд жюри участники представили творческую визитную карточку на тему: "Мой ласковый железный зверь", а также постарались выразить свою индивидуальность с помощью декоративного украшения автотранспорта. Помимо теоретической и практической части экзамена по вождению девушкам пришлось устанавливать в машине детское автокресло.

Юлия Липовская, второй секретарь Гомельского областного комитета БРСМ: "Приятно отметить, что эта инициатива вышла из Гомельской области. Сегодня этот конкурс принял масштаб республиканского, т.е. в каждой области проходят вот такие отборочные туры наподобие этого, который сегодня будет у нас, затем уже представительницы из каждой области встречаются в финале".

Организаторами конкурса выступили областное управление ГАИ и областной комитет БРСМ. Кроме титула "Автосеньорита-2017", жюри определило победителей еще нескольких номинаций.