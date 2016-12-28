В Гомеле смогут моделировать операции на позвоночнике

27 Декабря 2016 21:09

Новые технологии в медицине. В Гомеле разрабатывается программный продукт, который позволит моделировать операции на позвоночнике. 3D-программа будет самостоятельно просчитывать оптимальный курс лечения, метод хирургического вмешательства и способы реабилитации. Как создается инновационный продукт, узнавала Ольга Холодович.

Тщательно и аккуратно прорисовывают каждый позвонок - разработчики 3Д-программы так же сосредоточены, как и врачи в операционной. Для того чтобы изображение получилось максимально точным, не только изучали теорию, но и присутствовали на операциях.

Владимир Комраков, доцент кафедры факультета автоматизированных и информационных систем ГГТУ им. П. О. Сухого: "У нас в стране, насколько мне известно, таких разработок не проводится. На достаточно серьезном мировом уровне мы начинаем сейчас работать. Мы задумываемся, чтобы подключить элементы искусственного интеллекта. Т.е. пока окончательно не сформировалась концепция, но думаем, что да, будет прогноз и со стороны самого программного продукта".

Новый трехмерный эксперимент - продукт совместный. Участники проекта - студенты, аспиранты, преподаватели и медики. Программа должна стать максимально понятной для врачей и максимально эффективной для пациентов.

Игорь Цалко, магистрант кафедры факультета автоматизированных и информационных систем ГГТУ им. П. О. Сухого: "У меня одна из самых главных ролей - именно разработка интерфейса, то, что будет видеть врач, и то, чем он будет пользоваться. Сделать такую программу, чтобы врачу было удобно пользоваться, чтобы это было быстро и давало результаты, которые врачом хорошо распознаются - это он может с легкостью объяснить пациенту, - это тоже немаловажная задача".

Выбрать курс лечения, метод хирургического вмешательства и понять, сколько времени займет реабилитация. Все манипуляции сначала просчитывает компьютер, и только после этого начинается работа нейрохирурга.

Два рентгеновских снимка и компьютерная томография - этого достаточно, чтобы построить трехмерную модель позвоночника. 46 пациентов уже стали участниками эксперимента. Благодаря новой программе нейрохирурги могут не только увидеть любой позвонок, но и оценить состояние нервов и органов, на которые он влияет.

Это - специализированное отделение хирургии позвоночника Гомельской областной клинической больницы. В год здесь проходит лечение более двух тысяч человек. Примерно половине из них необходимо хирургическое вмешательство.

Евгений Цитко, врач-нейрохирург 1-го нейрохирургического отделения Гомельской областной клинической больницы: "80% населения страдает дегенеративно-дистрофическими заболеваниями и около 10% становятся инвалидами на фоне этого заболевания. Но половины случаев можно избежать. Возможны какие-то методы консервативной терапии и реабилитации, необходимо использовать на более ранних этапах. А не выполнять хирургическое вмешательство".

Завершить разработку программного обеспечения планируют через год. Тогда комплекс 3Д будет внедрен в отделение нейрохирургии позвоночника Гомельской областной больницы. Кстати, этой программой заинтересовались и в других медицинских учреждениях региона.