В Гомеле разрабатывают технологию лечения цирроза печени с помощью стволовых клеток

6 Февраля 2017 21:19

Прорыв в медицине. В Гомельском медуниверситете разрабатывают уникальную технологию безоперационного лечения цирроза печени с помощью стволовых клеток. Пока альтернативный метод проходит проверку на лабораторных животных, но в ближайшее время ученые приступят к клиническим испытаниям. Продолжит тему Ольга Холодович.

Вот так выглядят клетки печени, пораженной циррозом. На этой стадии пациенту может помочь только пересадка органа. Но в Гомельском медуниверситете уверены – есть альтернативный метод лечения. Это трансплантация стволовых клеток. Причем материал можно получить как от донора, так и от самого пациента из жировой ткани или костного мозга.

Мыши, крысы и кролики стали первыми подопытными гомельских ученых. Лабораторные опыты подтвердили – биотехнологии эффективны.

У подопытных нет прозвищ, только лабораторный номер. У этого, например, 168. Сейчас ему вводят токсины, которые вызывают цирроз печени. А затем при помощи собственных стволовых клеток начнется лечение.

Каждый год цирроз печени в Беларуси диагностируют примерно у полутора тысяч человек. В 35 случаях из тысячи пациенты не в состоянии дождаться трансплантации.

Алкогольная зависимость, растительные яды, вирус гепатита, аутоиммунные заболевания – основные причины возникновения цирроза печени. У этого хронического заболевания один радикальный метод лечения – пересадка. Сейчас такие операции делают только в столице. Согласно листу ожидания.

Жанна Калиновская, завотделением Гомельской областной клинической больницы: "Как любая операция она имеет и свои медицинские показания, и противопоказания. Является дорогостоящей операцией. Опять же пациенты пожизненно принимают определенные лекарственные средства. В структуре смертности среди всех пациентов гастроэнтерологического профиля пациенты с циррозами печени занимают более 50 %, а в трудоспособном возрасте этот процент более 60".

В ближайшие годы ученые планируют перейти к клиническим испытаниям. Вместе с медиками они будут подбирать пациентов, которым смогут помочь биомедицинские клеточные технологии.