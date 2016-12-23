В Гомеле прошел благотворительный утренник для детей с особенностями развития

25 Декабря 2016 09:17

Хороводы вокруг елки, встречи со сказочными героями и театрализованное представление. Таким в Гомеле стал благотворительный утренник для более чем 200 детей с особенностями развития. Новогодний праздник по традиции прошел в Театре кукол. Дети смогли поиграть с любимыми персонажами мультфильмов, посоревноваться в викторинах и увидеть премьеру детского спектакля "Как на белкины именины".

Завтра в областном центре пройдет утренник для детей беженцев в Беларуси.