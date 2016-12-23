Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>В Гомеле прошел благотворительный утренник для детей с особенностями развития
Общество
RSS
В Гомеле прошел благотворительный утренник для детей с особенностями развития
Скачать Поделиться

25 Декабря 2016 09:17

В Гомеле прошел благотворительный утренник для детей с особенностями развития

Хороводы вокруг елки, встречи со сказочными героями и театрализованное представление. Таким в Гомеле стал благотворительный утренник для более чем 200 детей с особенностями развития. Новогодний праздник по традиции прошел в  Театре кукол. Дети смогли поиграть с любимыми персонажами мультфильмов, посоревноваться  в викторинах и увидеть премьеру  детского спектакля "Как на белкины именины".

Завтра в областном центре пройдет утренник для детей беженцев в Беларуси.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =