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В Гомеле проходит Международный молодежный форум
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4 Июня 2017 12:13

В Гомеле проходит Международный молодежный форум

Мастер-классы по проектному менеджменту и тренинги по командообразованию. Около 200 лидеров волонтерских отрядов из Беларуси, России, Германии и Польши собрались в Гомеле на Международном молодежном форуме. В программе и презентации инициатив волонтеров, а также упражнения по тайм-менеджменту. Свои знания и опыт волонтеры демонстрируют на практике во время посещения детских домов, школ-интернатов и центров соцобслуживания населения.

Волонтеры приняли участие и в акции памяти и скорби, посвященной 10-летию открытия мемориала "Детям - жертвам фашизма" в поселке Красный Берег Жлобинского района. А также в благотворительном марафоне "Все краски жизни для тебя".

  

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