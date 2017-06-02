В Гомеле проходит Международный молодежный форум

4 Июня 2017 12:13

Мастер-классы по проектному менеджменту и тренинги по командообразованию. Около 200 лидеров волонтерских отрядов из Беларуси, России, Германии и Польши собрались в Гомеле на Международном молодежном форуме. В программе и презентации инициатив волонтеров, а также упражнения по тайм-менеджменту. Свои знания и опыт волонтеры демонстрируют на практике во время посещения детских домов, школ-интернатов и центров соцобслуживания населения.

Волонтеры приняли участие и в акции памяти и скорби, посвященной 10-летию открытия мемориала "Детям - жертвам фашизма" в поселке Красный Берег Жлобинского района. А также в благотворительном марафоне "Все краски жизни для тебя".