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В Гомеле подвели итоги работы областной организации "Белая Русь"
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24 Мая 2017 19:14

В Гомеле подвели итоги работы областной организации "Белая Русь"

Активная работа с населением и проведение акций патриотической направленности.

В Гомеле подвели итоги работы областной организации "Белая Русь" и наметили основные направления деятельности на ближайший период. Большое внимание будет уделено работе общественных приемных. Здесь можно будет получить консультации от представителей власти и депутатского корпуса.

В регионе организация насчитывает почти 24 тысячи человек и более тысячи первичных ячеек. Самая большое представительство "Белой Руси" - в учреждениях образования, далее в этом списке - промышленная сфера и здравоохранение. 

  

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