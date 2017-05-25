24 Мая 2017 19:14

Активная работа с населением и проведение акций патриотической направленности.

В Гомеле подвели итоги работы областной организации "Белая Русь" и наметили основные направления деятельности на ближайший период. Большое внимание будет уделено работе общественных приемных. Здесь можно будет получить консультации от представителей власти и депутатского корпуса.

В регионе организация насчитывает почти 24 тысячи человек и более тысячи первичных ячеек. Самая большое представительство "Белой Руси" - в учреждениях образования, далее в этом списке - промышленная сфера и здравоохранение.