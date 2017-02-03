В Гомеле открылся учебно-методический центр по оказанию первой помощи

5 Февраля 2017 15:06

В нем сотрудники Красного Креста научат, как правильно делать искусственное дыхание или останавливать кровотечение. Программа теоретических и практических занятий рассчитана на 16 часов. В каждой группе по 10 человек. В процессе обучения используются манекены и специальные имитационные материалы. Первыми прошли подготовку и получили сертификаты волонтеры первичных организаций Красного Креста.