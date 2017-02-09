В Гомеле от уплаты сбора на финансирование госрасходов освобождено 70 человек

10 Февраля 2017 07:12

В Гомеле от уплаты сбора на финансирование госрасходов за 2015-й год в связи с трудной жизненной ситуацией освобождено более 70 человек. Около сотни - в Витебской области. Заявления граждан по освобождению их от уплаты сбора рассматриваются на заседаниях специально созданных комиссий. После обсуждения конкретного заявления решение принимается большинством голосов. Среди важных аргументов для положительного решения - наличие серьезной болезни и сложное финансовое положение.