В годичном круге Радуница занимает особое место

25 Апреля 2017 21:00

Церковный и народный календари сегодня объединены большой и светлой датой. По древней традиции, которая берет свое начало с IV века, каждый год во второй вторник после Воскресения Христова мы вспоминаем усопших. Радуница.

В этот день христиане не столько скорбят по ушедшим, сколько радуются их рождению в другой жизни. По христианской вере, душа человека вечна, и победа над смертью, одержанная Христом, должна вытеснить скорбь по временной разлуке с родными. В годичном круге Радуница занимает особое почитаемое место.

Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора г. Минска: "Смысл Радуницы в другом... Радоница, Радуница и Радавница – по-разному называют этот день, но мы понимаем, что он содержит в себе слово Радость. И это самое главное слово и смысл этого праздника. Но не обычная радость, а радость о воскресшем Христе. Это самый центр, самая основа жизни каждого христианина".