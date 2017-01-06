В Год науки появится программа поддержки сверхрискованных проектов

9 Января 2017 07:11

В Год науки в Беларуси появится программа поддержки так называемых сверхрискованных проектов. 20% ресурсов направят молодым ученым, которые предложат экстремальные, но максимально перспективные стартапы. Об этом проекте было заявлено на презентации Года науки. Здесь подвели итоги 2016-го и озвучили основные планы на нынешний, а это более тысячи уникальных проектов во всех сферах. От создания самого точного атласа Беларуси до инноваций в космической сфере. К слову, ежегодно в нашей стране происходит около пяти открытий мирового масштаба.

Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси: "Академия наук работает по самым актуальным современным направлениям, тем, которые развиваются наиболее быстро в мире. Мы абсолютно не отстаем и не отступаем. И в этой связи нашу АН широко узнают в мире. Стараются с нами сотрудничать, иметь совместные проекты".

На этот год наши ученые запланировали участие в десятках международных выставок. География сотрудничества Академии наук Беларуси - около полусотни государств. Только в прошлом году в Минске побывали более тысячи иностранных делегаций.