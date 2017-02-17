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В гербарии Минского ботанического сада можно увидеть растения, собранные с момента его основания
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17 Февраля 2017 15:31

В гербарии Минского ботанического сада можно увидеть растения, собранные с момента его основания

Коллекция из 30 тысяч образцов представляет не только флору Беларуси, но и России, Украины, Таджикистана, Алтайских гор. Каждый гербарный лист как отдельный документ с отличительной информацией. В такой коллекции можно сравнивать внешний вид растений с разницей в семь десятков лет.

Этот гербарий входит в тройку лучших коллекций растений Беларуси. А летом Центральный ботанический сад Минска отметит 85-летие.  

  

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