В гербарии Минского ботанического сада можно увидеть растения, собранные с момента его основания

17 Февраля 2017 15:31

Коллекция из 30 тысяч образцов представляет не только флору Беларуси, но и России, Украины, Таджикистана, Алтайских гор. Каждый гербарный лист как отдельный документ с отличительной информацией. В такой коллекции можно сравнивать внешний вид растений с разницей в семь десятков лет.

Этот гербарий входит в тройку лучших коллекций растений Беларуси. А летом Центральный ботанический сад Минска отметит 85-летие.