Общество
18 Апреля 2017 18:47
В эту субботу в столице и Минской области пройдут прямые линии
Горячих звонков от граждан ждут представители власти. Получить совет, решить собственные бытовые проблемы или спорные вопросы по телефону предлагают во время прямых линий. Пройдут они в столице и Минской области в эту субботу, 22 апреля.
В Мингорисполкоме жителей города выслушает заместитель мэра Игорь Юркевич. Обратиться со своими замечаниями и предложениями можно с девяти до двенадцати часов.
В Минском областном исполнительном комитете на связь выйдет заместитель губернатора Сергей Невмержицкий. Задать актуальные вопросы и обсудить волнующие темы можно до полудня. Напомним, обратиться по телефону к руководству столицы и центрального региона с предложениями, вопросами и проблемами можно каждую субботу.
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