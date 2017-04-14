В эту субботу в столице и Минской области пройдут прямые линии

18 Апреля 2017 18:47

Горячих звонков от граждан ждут представители власти. Получить совет, решить собственные бытовые проблемы или спорные вопросы по телефону предлагают во время прямых линий. Пройдут они в столице и Минской области в эту субботу, 22 апреля.

В Мингорисполкоме жителей города выслушает заместитель мэра Игорь Юркевич. Обратиться со своими замечаниями и предложениями можно с девяти до двенадцати часов.

В Минском областном исполнительном комитете на связь выйдет заместитель губернатора Сергей Невмержицкий. Задать актуальные вопросы и обсудить волнующие темы можно до полудня. Напомним, обратиться по телефону к руководству столицы и центрального региона с предложениями, вопросами и проблемами можно каждую субботу.