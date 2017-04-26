В этом году впервые будет действовать льготный порядок поступления на особо востребованные специальности

26 Апреля 2017 19:15

Статус "молодого специалиста" могут получить студенты платных отделений вузов, у которых будет направление на работу. О возможных изменениях в Кодексе об образовании рассказали представители профильного министерства на пресс-конференции, посвященной вступительной кампании.

Впервые в этом году будет действовать льготный порядок поступления на особо востребованные специальности. К ним относятся, например, "лесное хозяйство", "инженерное дело", "трудовое обучение", "технология электрохимических производств", а также "металлургическое производство". В этом году сокращается набор на некоторые юридические и экономические специальности, а на ряд химических и технических, наоборот, он будет увеличен. Чтобы поступить без экзаменов, абитуриенты должны отвечать определенным критериям.

Сергей Касперович, начальник управления Министерства образования Беларуси: "Это медалисты, лица, получившие диплом с отличием либо победители олимпиад. Это те специальности, которые действительно востребованы экономикой, выпускники которых, как правило, по практике последних лет имеют предложений, заявок больше, чем самих выпускников по данной специальности. С другой стороны, отмечается ситуация, когда спрос со стороны абитуриентов на данные специальности не всегда высок".

Зарегистрироваться на ЦТ можно будет уже со 2 мая. А предъявить результаты тестов абитуриенты смогут 12 июля для поступления на бюджет. Завершится приемная кампания 6 августа. Всего в вузы планируется зачислить около 58-ми тысяч человек.