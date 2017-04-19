20 Апреля 2017 18:49

Последние звонки для выпускников школ и гимназий прозвучат 30 мая. А выпускные вечера с вручением аттестатов пройдут 9 и 10 июня. В этом году в Минске со школой попрощаются более 9 тысяч человек. Во время массовых гуляний учеников будут сопровождать учителя и родители. Их дежурства организуют на всех мероприятиях. Сейчас школьники готовятся к экзаменам по русскому, белорусскому и иностранному языках, а также математике и истории Беларуси. А 12 июня будущие абитуриенты сдадут первое тестирование по белорусскому языку.