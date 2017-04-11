В этом году столица позеленела на 13 тысяч деревьев

11 Апреля 2017 18:48

А в ближайшие дни начнется украшение города цветами, их будет почти два миллиона. К 950-летию Минска в каждом районе появятся как минимум по два новых цветочных панно. А на въездах в город вырастут вертикальные флористические композиции.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы УП "Минскзеленстрой":

"Также ведутся работы по реконструкции парков, скверов. Сегодня в парке Чавеса активно ведется работа второй очереди, которой предусмотрено строительство площадок для спорта, там будет волейбольная, футбольная площадка. Для стритбола установят уличные тренажеры, будут подготовлены площадки для устройства торговых точек и массовых мероприятий до 2 тысяч людей одновременно".

Танцевальную площадку в парке имени Челюскинцев также в этом году восстановят. А 21 апреля в столице начнется сезон аттракционов.