Общество
13 Мая 2017 12:11
В этом году исполняется 25 лет Минскому международному женскому клубу жен послов, дипломатов и иностранных представителей
В это весеннее время иностранные леди и их семьи устраивают благотворительный ужин во главе с председателем женского клуба госпожой Холуд Арикат (супругой посла Государства Палестина). Лоты в благотворительной лотерее представляют различные общественные организации, посольства и творческие люди. Среди них и представители Белорусского союза женщин.
Вырученные средства от благотворительного ужина, посвященного 25-летию клуба, будут направлены в детские дома, медицинские учреждения, инвалидам и престарелым людям.
Другие новости
13.05.2017 15:03 / Общество В столице проходит Международный фестиваль ретро- и классических машин
13.05.2017 15:01 / Общество Фестиваль "VIVA, РОВАР" собрал любителей двухколесного транспорта
13.05.2017 12:05 / Общество В Минске открывается международный слет ретроавтомобилей
13.05.2017 09:19 / Общество В Минске сегодня официально откроется велосезон
13.05.2017 09:16 / Общество О главном за неделю - в "Главном эфире"
12.05.2017 20:46 / Общество Всемирный технологический конкурс "Майкрософт" прошел в Парке высоких технологий
12.05.2017 20:39 / Общество Итоги телегода подвели во Дворце Республики
12.05.2017 19:06 / Общество В Гродно ко Дню семьи прошел парад колясок
12.05.2017 19:02 / Общество Национальная премия "Телевершина" подводит итоги года
12.05.2017 18:50 / Общество В Логойске выбирали лучшую многодетную семью Минской области
12.05.2017 18:45 / Общество О таких говорят - сильная и дружная
12.05.2017 16:00 / Общество Иван Эйсмонт назначен заместителем председателя Белтелерадиокомпании
12.05.2017 15:55 / Общество Прогноз погоды на 13 мая
12.05.2017 15:50 / Общество Под Минском прошли соревнования по летним ездовым видам спорта
12.05.2017 15:47 / Общество В выходные синоптики прогнозируют в столице комфортную и солнечную погоду
12.05.2017 15:44 / Общество Второй шанс найти семью
12.05.2017 15:41 / Общество В Минске восстановили набережную Свислочи
12.05.2017 15:38 / Общество В Минске проходит выставка стартап-проектов в сфере робототехники, инновационных технологий и 3D моделирования
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия