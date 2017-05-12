В этом году исполняется 25 лет Минскому международному женскому клубу жен послов, дипломатов и иностранных представителей

13 Мая 2017 12:11

В это весеннее время иностранные леди и их семьи устраивают благотворительный ужин во главе с председателем женского клуба госпожой Холуд Арикат (супругой посла Государства Палестина). Лоты в благотворительной лотерее представляют различные общественные организации, посольства и творческие люди. Среди них и представители Белорусского союза женщин.

Вырученные средства от благотворительного ужина, посвященного 25-летию клуба, будут направлены в детские дома, медицинские учреждения, инвалидам и престарелым людям.