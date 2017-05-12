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В этом году исполняется 25 лет Минскому международному женскому клубу жен послов, дипломатов и иностранных представителей
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13 Мая 2017 12:11

В этом году исполняется 25 лет Минскому международному женскому клубу жен послов, дипломатов и иностранных представителей

В это весеннее время иностранные леди и их семьи устраивают благотворительный ужин во главе с председателем женского клуба госпожой Холуд Арикат (супругой посла Государства Палестина). Лоты в благотворительной лотерее представляют различные общественные организации, посольства и творческие люди. Среди них и представители Белорусского союза женщин.

Вырученные средства от благотворительного ужина, посвященного 25-летию клуба, будут направлены в детские дома, медицинские учреждения, инвалидам и престарелым людям.

  

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