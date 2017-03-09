В этом году дорожное полотно будут воссоздавать по новым технологиям

9 Марта 2017 15:23

После зимы ремонта требуют дороги столицы. В этом году полотно будут воссоздавать по новым технологиям. Сразу несколько магистралей в Минске покроют "сларри силом". Битумное полотно появится на улицах Казинца, Академической, Одинцова и на Логойском тракте. Покрытие значительно улучшит сцепление шин с дорогой, а также защитит асфальт от сезонного разрушения. Дорожные службы начали наводить порядок на столичных дорогах после зимы - наносят разметку и зашивают дорожные ямы.

Обновят асфальтное полотно и на многих дорогах Минской области. Также дорожные службы продолжат улучшать дорожные условия на МКАД 2: здесь запланирована реконструкция дороги от Кургана Славы до Острошицкого Городка.

Дмитрий Демидович, начальник управления "Минскавтодорцентр":

"Под первую категорию она не пойдет, будет вторая, но будет две полосы в каждом направлении, и минимально расширим полотно. И скоростной режим: на второй кольцевой 120, а тут после реконструкции станет минимум 100".

В этом году обновленные километры появятся и на трассе Минск - Гродно. Согласно проекту, дорога целиком станет соответствовать первой категории: у нее появятся по две полосы в обоих направлениях на всей протяженности трассы.