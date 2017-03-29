В этом году долгострою в Миорах - 25

29 Марта 2017 21:38

Недостроенный корпус районной больницы уже много лет возвышается на окраине Миор. В этом году долгострою - 25. Несколько раз строительство возобновлялось и прекращалось. Денег, как это бывает, в районном бюджете не хватало. В итоге сейчас отделения больницы располагаются в нескольких зданиях, разбросанных по всему городу, что приносит неудобства не только врачам, но и пациентам. Люди обратились с просьбой решить проблему к руководителю Комитета госконтроля. Сегодня на стройплощадке опять работает техника. О большом деле для маленького района - Ольга Масловская.

С тех пор, как на стройплощадке снова появилась техника, рабочая неделя главврача Миорской больницы начинается не с планерки, а со штаба. Важно грамотно распорядится средствами, которые выделены на завершение долгостроя. Много лет заброшенные бетонные конструкции ждали хозяйского подхода.

Сейчас отделения больницы в Миорах - а это 11 зданий - разбросаны по всему городу. И у каждого из них своя история.

Здание родильного отделения – ровесник века. Один санузел, нет операционных и реанимации. Если нужна помощь хирурга, женщину на носилках доставляют в оперблок. Он в соседнем корпусе. А появившегося после кесарева сечения малыша на руках и в любую погоду переносят обратно.

Ежегодно миорские хирурги проводят несколько десятков сложных операций. При этом пациентов в блоки поднимает не лифт, а санитарки. За консультацией узкого специалиста больные едут в другое здание. А пока обед из пищеблока довозят до самого отдаленного больничного корпуса, еда успевает остыть.

С просьбой помочь оживить долгострой люди обратились к председателю госконтроля во время личного приема граждан. Проблемный вопрос был не просто записан в блокнот. Миорская больница станет одним из пунктов республиканской инвестпрограммы на ближайшие 2 года.

То, что в Миорах появится новая больница, люди уже не сомневаются. Строители даже планируют дату новоселья - май 2018. Обновление ожидает и участковую больницу в поселке Копысь Оршанского района – там начался капитальный ремонт. Расконсервирован и оршанский долгострой – больница имени Семашко. А уже этим летом первых маленьких пациентов примет детская амбулатория в витебском микрорайоне новостроек Билево.