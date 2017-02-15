15 Февраля 2017 15:23

Пластиковая карточка как ключ от электронного замка школы. В этом году 66 столичных школ и гимназий оснастят контрольно-пропускной системой. Таким образом информация о времени, когда ученик пришел на занятия, будет доступна на пульте управления. В то же время умная система не позволит попасть в школу посторонним людям. Сейчас многие учебные заведения приобретают специальное оборудование и оформляют именные карты для всех учеников, начиная с 1-го класса. Такой смарт-документ представляет собой обычную банковскую карточку и будет многофункциональным.

Сейчас в столице электронными карточками пользуются более 17 с половиной тысяч учеников. Постепенно проект "Электронная школа" и "Электронный журнал - дневник" появится во всех минских школах и гимназиях.