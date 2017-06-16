В это воскресенье медработники отметят свой профессиональный праздник

16 Июня 2017 15:23

В системе здравоохранения столицы занято почти 27 тысяч человек. Высококлассные врачи, медсестры, младший медперсонал - благодаря их ежедневному самоотверженному труду в столице ежегодно снижается уровень заболеваний. Наталья Кузьмицкая продолжит тему.

6-летняя София Голубева, к сожалению, частый гость в поликлинике. В этом возрасте дети много болеют. Поэтому ее мама очень благодарна педиатрам за то, что каждое посещение врача происходит без лишнего стресса.

Благодаря профильным специалистам дети здесь получают не только терапевтическую помощь, но и реабилитационную. Маленький Матвей Кузьма из тройни, при рождении весил чуть менее двух килограммов. Сейчас в свои 5 месяцев малыш охотно занимается водными процедурами.

11-я городская поликлиника - одна из самых больших в городе. Обслуживает более 23 тысяч маленьких пациентов. Главный врач - Оксана Лавейкина - всегда внимательна к пациентам и персоналу, в течение 20 лет не изменяет своим принципам. Признается, самое приятное - видеть результаты своей работы.

Всегда чуткая и искренняя, только так можно достичь значительных успехов - уверена врач. Недаром Оксана Лавейкина получила звание "Отличник здравоохранения". Награду она посвятила своему коллективу.

Главное в профессии врача - любовь к своей работе и людям. А если это еще и детский доктор…