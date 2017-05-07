6 Мая 2017 21:15

Накануне праздника белорусы продолжают чествовать тех, кто создавал нашу общую историю, сражался за Родину и одержал Победу. В эти дни все внимание ветеранам.

Сегодня в интернат ветеранов войны и труда нашей страны с поздравлениями приехали Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Марианна Щеткина и представители Белорусского союза женщин. Здесь каждого ветерана знают по имени и находят время для доброго слова не только накануне Дня Победы, но и на дни рождения постояльцев. Средний возраст местных жителей - 92 года, 35 из них - участники Великой Отечественной войны. Сегодня для ветеранов организовали праздничный концерт и совместное чаепитие с Белорусским союзом женщин.

Марианна Щеткина, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Белорусский союз женщин, наша организация проводит различные акции, посвященные Дню Победы. И когда эти акции проводятся, мы максимально привлекаем к ним детей и молодежь, чтобы связь поколений сохранялась. И когда сегодня осталось только 7 тысяч всего участников Великой Отечественной войны, мы должны сохранять память и беречь этих людей".

Владимир Парабкович, ветеран Великой Отечественной войны: "Мы шли мальчишками на фронт не за наградами, мы шли, чтобы быстрее покончить с этой оккупацией и фашистами. Мы это выполнили, мы становились в ряды старших своих товарищей и не просили скидку на свою молодость. И пока в моей груди сердце стучит, я всегда даю обещание: я был и буду примером для нашей молодежи и буду учить, как надо честно, добросовестно жить".

Все ветераны получили подарки, но куда важнее внимание и общение, чтобы еще раз вспомнить свою историю.