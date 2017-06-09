В эти дни почти 58 тысяч 11-классников навсегда прощаются со школой

9 Июня 2017 21:30

Нарядные платья, строгие костюмы и годы воспоминаний. Выпускные по традиции гуляют всю ночь, а уже в ближайшее воскресенье вчерашние школьники наверняка вновь сядут за учебники. Ведь в понедельник - первое ЦТ, где выпускники покажут все, чему научились за 11 лет. А пока самые трогательные и яркие моменты праздника, которые попали в объектив наших телекамер, в репортаже Татьяны Король.

Наталье Нестеренок может позавидовать любая школьница. Чемпионка по бальным танцам задействована во многих номерах выпускной концертной программы, и наряды в этот вечер сменит несколько раз. Но своей главной победой Наталья считает дипломы республиканских олимпиад и, как итог - золотая медаль.

Но все же знания во время выпускного бала отходят на второй план. И несомненно все 11-класники мечтают блистать в этот вечер, пусть и не на красной ковровой дорожке. Поэтому готовятся заранее, особенно девушки. Кто-то доверяет свой образ проверенной швее, но самый популярный вариант - прокат платьев.

Два дня вся страна будет наблюдать фейерверк красок и молодости на улицах города. В каждой альма-матер они провели 11 лет, и в этот вечер рядом со вчерашними школьниками учителя переживают за каждого не меньше, чем родители.

Кто-то из выпускников не расставался со своими одноклассниками 11 лет, а эти ребята выбрали для себя другой путь. Лицеисты БГУ, пожалуй, одни из первых среди своих сверстников определились с будущей профессией и выбрали профильные предметы. Поступили в лицей после 9 класса, но сами признаются, за два года обучения не только подтянули предметы своей будущей специальности, но и нашли новых друзей.



Со сцены звучат слова благодарности педагогам, а в зале от самих наставников слышны воспоминания, как теперь эти взрослые юноши и девушки в вечерних нарядах пришли на первую линейку с бантами и букетами цветов почти в их собственный рост и робко произнесли: "Здравствуй, школа!".

Всего в этом году свои парты покидают почти 58 тысяч 11-классников. Впереди вступительная компания и зачисление в вузы. Ну а пока выпускники хором на своем праздничном вечере произносят: "До свиданья, школа!", оставляя в памяти лучшие моменты за 11 лет обучения.