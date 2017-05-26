В эксклюзивном интервью "Панораме" - министр образования Игорь Карпенко

27 Мая 2017 21:03

Белорусские школы готовы работать по новому графику в предстоящем учебном году. Учреждениям образования совместно c родителями и учащимися необходимо выстроить оптимально удобный график занятий, учитывая специфику каждого региона.

Это - в эксклюзивном интервью "Панораме" - заявил министр образования Игорь Карпенко.

Накануне эти нововведения обсуждались в ходе посещения Главой государства одной из столичных школ. Александр Лукашенко подчеркнул, что в вопросе начала учебных занятий главным должно быть здоровье детей. Также министр образования коснулся учебных программ предстоящего года, назвав их, скорее, обновленными, нежели новыми, и заданий централизованного тестирования. Все они будут откорректированы с учетом школьной программы уже в эту вступительную кампанию.