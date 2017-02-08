8 Февраля 2017 21:20

Сразу в двух белорусских вузах страны разработали оборудование для лечения онкозаболеваний. Один из проектов на практике уже используется врачами РНПЦ онкологии в Боровлянах. Уникальный для нашей страны аппарат делает химиотерапию менее токсичной для организма. Другой – диагностический, позволяет изучать природу родинок и ее безопасность. О разработках наших ученых - Юлия Гризунт.

За состоянием этого пациента в течение 4-х часов следят одновременно 5 докторов. Под общим наркозом его тело нагревается до 42 градусов, вместе с этим здесь же проходит курс химиотерапии. И благодаря новой процедуре – гипертермии – токсичный эффект от вредных веществ максимально снижен.

Александр Мазуренко, врач-онколог РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова: "Повторяемость сеансов гипертермии очень высокая, точность воспроизводимости их высокая, заданные температурные режимы выдержаны. Наличие такого большого количества отображаемых параметров позволяет контролировать весь процесс от и до и избежать нежелательных побочных эффектов".

В простонародье — кушетка, по документам "Птичь-М" занимает целый кабинет. За 2 года этот аппарат помог продлить жизнь практически двум сотням белорусов с онкологией. Обычно процедура проходит 2 раза для одного пациента, но, как показала практика, он безопасен и для более частого использования. Например, год назад 11-летняя девочка на четвертой стадии рака почек прошла курс в 12 процедур. Медики уверяют, что без разработки белорусских ученых сегодня бы ее уже не было в живых.

Сергей Семенович, ведущий научный сотрудник лаборатории информационно-измерительных систем факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ: "Аналог американский существует, но его стоимость далеко за 2 миллиона долларов в отличии от нашей установки, которая не превышает 200000. То есть, рассчитываем, что мы сможем и снизить при тиражировании этой установки, потому что львиная доля уходила именно на исследования".

В это время в техническом университете занимаются диагностикой онкологии. Изучают кожу, точнее, самые обычные родинки. Программа по фотографии выявляет меланому. Не только анализируя снимок, но и сравнивая его с фотографиями родинок, которые приходят в университет из 9 медцентров страны. В этом – отличие от аналогов.

Вот так выглядит меланома — одна из самых опасных и в то же время скрытых онкологий. Она может оставаться незамеченной иногда до нескольких лет и за это время по кровеносным сосудам способна поражать буквально любой орган. В нашей стране регистрируется иногда до 700 таких заболеваний в год. А излечить меланому можно, только если она выявлена на ранней стадии.

Уже сегодня точность программы оценивается в 80%. Перед тем как поставить диагноз, каждый случай, помимо программы, изучают и профессиональные морфологи. В будущем система может заработать в каждой больнице нашей страны.

Вячеслав Баркалин, заведующий лабораторией динамики систем и механики материалов БНТУ: "Там основная проблема в том, что, например, в РНПЦ онкологии и радиологии поступают не те больные. Либо поступают с запущенными образованиями, либо поступают пациенты, у которых меланомы нет. Они тратят деньги на приезд в эту специализированную клинику. Если бы на местах стояло такое оборудование, отсеивались бы те, которым не требуется ехать".

Пока сам фотоаппарат - зарубежный, но ученые планируют скоро сделать отечественный аналог. А программе для кушетки "Птичь-М" обучатся врачи из всей Беларуси и, возможно, из других стран. Разработкой для лечения рака заинтересовались доктора из СНГ.