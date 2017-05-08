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В Дворце Республики прошел торжественный концерт мастеров искусств "Белорусский вокзал"
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7 Мая 2017 21:09

В Дворце Республики прошел торжественный концерт мастеров искусств "Белорусский вокзал"

В честь Дня Победы во Дворце Республики прошли торжественное собрание и концерт мастеров искусств "Белорусский вокзал".

В годы Великой Отечественной войны железная дорога сыграла знаковую роль. По ней мобилизованные уезжали на фронт и возвращались с победой наши солдаты-освободители. Мероприятие красной нитью проходит по тем событиям и людям, их расставаниям, встречам, мужеству и Великой Победе. Участники собрания стали свидетелями необычного музыкального театрализованного представления, которое позволило зрителям на некоторое время погрузиться в события тех лет. В праздничном концерте приняли участие творческая молодежь и звезды белорусской эстрады.

  

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