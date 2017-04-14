В деревне Марковичи на второй день Пасхи водят Сулу

17 Апреля 2017 21:25

Светлая пасхальная неделя началась у верующих, где каждый день особенный после Воскресения Христова. С давних времен светлую седмицу наши предки отмечали гуляниями, пели песни и водили хороводы. И вот один из таких обрядов в деревне Марковичи дошел и до наших дней. Здесь каждый год на второй день Пасхи водят Сулу. Старинную традицию после полувекового забытья возродили несколько лет назад. В хороводе поучаствовала и Ольга Холодович.

Когда Сула идет вдоль села, ее слышно за несколько километров вокруг - по традиции обязательно на второй день после Пасхи.

На каждом пересечении улиц женщины водят хоровод. Считается, что во время его пробуждается земля после зимы. Главными участницами становятся три маленькие девочки, которых взрослые подбрасывают вверх на руках, что символизирует пожелание всем детям расти здоровыми.

Сула имеет и сакральный смысл. Большое значение уделяется именно хороводу.

Это не просто хоровод - это символ солнца и оберег. Именно он должен защитить деревню от молнии и помочь получить хороший урожай. Кстати, с того времени, как сельчане опять стали водить Сулу, они традиционно в лидерах жатвы в районе.

С каждым годом в Марковичи приезжают все больше любителей Сулы. Этнографы, фольклористы и историки считают, что обряд достоин получить статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси.

Древнюю Сулу водили в Марковичах в 1967 году. Сейчас обряд восстановлен по воспоминаниям местных жителей и фотоснимкам и живет здесь уже 10 лет. Поэтому сегодня для тех, кто берет в нем участие, это не просто праздник, но и большая честь.