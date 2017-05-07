В День Победы все города Беларуси превратятся в праздничные площадки

7 Мая 2017 12:02

Несколько дней остается до важного праздника для каждого белоруса - Дня Победы. Он объединяет всех нас чувством гордости. Мы помним, какой ценой нам досталась Победа.

В этот день все города превратятся в праздничные площадки. Центром событий станет площадь Победы в Минске. С утра здесь пройдет торжественное возложение цветов. Прямую трансляцию в 12:00 будут вести телеканалы "Беларусь 1" и спутниковый "Беларусь 24". А вечером состоится концерт и зрелищный фейерверк.

Весь день район площади Победы будет зоной, свободной от автомобилей и городского транспорта. Движение будет ограничено на участке проспекта Независимости от улицы Янки Купалы до пересечения с улицей Козлова. Частично закрытыми будут улицы Захарова и Киселева. Ограничения будут действовать с 10:30 до двух дня, а также вечером после 17:00 и до окончания праздничных торжеств, которое запланировано около полуночи. Общественный же транспорт пустят в объезд площади Победы.

Алексей Косинский, замначальника отдела ГУ "Столичный транспорт и связь":

"Общественный транспорт будет следовать по улицам Козлова, Змитрока Бядули, Ульяновской, Первомайской, Свердлова. Будет предусмотрено увеличение количества автобусов на 1-м и 100-м маршрутах. Где-то с 10 утра до 24. В метрополитене интервал будет в вечерние часы также сокращен до 3 минут".

Кроме того после праздничного салюта значительно увеличится интенсивность движения троллейбусов и автобусов от стелы "Минск - город-герой" до Немиги, а также в районе площади Победы. При этом график работы транспорта пока продлевать не планируется.