В декабре в стране под колесами авто погибли 60 пешеходов

17 Января 2017 15:14

Декабрь стал самым жутким в сводках ГАИ. В стране под колесами авто погибли 60 пешеходов, в том числе 2 в Минске, а серьезные травмы получили 28 человек. Дорожные милиционеры отмечают: в большинстве случаев пешеходы нарушали правила дорожного движения и ценой таких действий стала жизнь. Во время гололеда тормозной путь автомобилей увеличивается почти вдвое.

Александр Хоровец прошел личное испытание и на несколько часов стал злостным нарушителем правил дорожного движения.

Путь в поликлинику пенсионерка Регина выбрала самый короткий, однако опасный. Хотя до ближайшего пешеходного перехода всего 50 метров. Увидев инспекторов ГАИ, женщина попыталась убежать. Попытка не удалась. На вопрос, чем руководствовался пешеход, ответ традиционный.

В практике дорожных милиционеров такие примеры не единичные. Однако достучаться до совести пешеходов далеко не всегда получается.

Портрет среднестатистического пешехода-нарушителя - человек, который переходит дорогу в запрещенном месте, в темное время суток не пользуется фликерами, а еще является меломаном, поэтому везде передвигается в наушниках. Еще один обязательный атрибут - капюшон.

Мы решили провести собственный эксперимент, чтобы понять, на каком расстоянии услышим клаксон авто. В наушниках и капюшоне я буду двигаться навстречу машине, которая стоит и сигналит. Звук о возможной опасности я услышал примерно за 40 метров.

Сейчас я буду стоять спиной к машине, которая движется со скоростью примерно 40 километров в час. Услышал клаксон буквально за несколько мгновений до встречи с машиной.

Ну и последний, классический случай на загородных дорогах - когда пешеход идет вдоль проезжей части также в наушниках и капюшоне. В этом случае для такого пешехода все еще очень хорошо закончилась. Он просто попал в ближайший сугроб.

Отмечу, эксперимент проводился почти в тепличных условиях. И все стороны были подготовлены. В реальной дорожной обстановке на принятие правильного решения у водителя и пешехода не так много времени и вариантов. А учитывая тот факт, что на скользкой дороге тормозной путь авто увеличивается почти вдвое, то во столько же раз увеличивается и вероятность пешехода попасть под колеса.