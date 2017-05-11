12 Мая 2017 12:10

Специализированная помощь пациентам с патологией крови на совершенно другом уровне. В Брестской областной больнице после ремонта открылось гематологическое отделение. Здесь созданы все условия для диагностики и лечения больных, а также работы медперсонала. Установлено видеонаблюдение, появились асептические блоки для получения высокодозной химиотерапии. А также изоляторы для больных, которые перенесли осложнения. Отделение рассчитано на 40 человек.

Это единственное отделение областной больницы, которое занимается диспансеризацией пациентов. Врачи постоянно контролируют состояние больных - даже после выписки.