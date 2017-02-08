В Брестской области выпала треть декадной нормы осадков

8 Февраля 2017 12:11

Из-за снежных заносов в городе над Бугом снижен скоростной режим. На расчистке улиц задействовано около 70 единиц техники и более 600 дворников. Такой масштабный снегопад в Бресте наблюдается впервые за последние несколько лет.

Коммунальные службы призывают брестчан не парковать машины на проезжей части, чтобы не мешать расчистке улиц. По прогнозам синоптиков слабая метель ожидается и в ближайшие сутки.