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В Брестской области выпала треть декадной нормы осадков
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8 Февраля 2017 12:11

В Брестской области выпала треть декадной нормы осадков

Из-за снежных заносов в городе над Бугом снижен скоростной режим. На расчистке улиц задействовано около 70 единиц техники и более 600 дворников. Такой масштабный снегопад в Бресте наблюдается впервые за последние несколько лет.

Коммунальные службы призывают брестчан не парковать машины на проезжей части, чтобы не мешать расчистке улиц. По прогнозам синоптиков слабая метель ожидается и в ближайшие сутки.

  

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